Verso Napoli - Virtus Bologna: felsinei vincenti anche in EuroCup Tessitori verso la trasferta del PalaBarbuto: "Bisogna lavorare come stiamo facendo in questi mesi"

Dall'esordio con l'Olimpia Milano alla sfida con l'altra corazzata della Serie A, la Virtus Bologna. La Gevi Napoli ospiterà le V Nere domenica alle 12 e il PalaBarbuto è pronto per una nuova gara di lusso. I match con le big del torneo sono stati intervallati da 120 minuti di altalena tecnica ed emotiva per gli azzurri di coach Stefano Sacripanti. Una vittoria e tre sconfitte dopo quattro turni di campionato: troppi i cento punti di media subiti in trasferta, meglio in casa, ma il dato va confermato contro la Virtus di Sergio Scariolo, imbattuta in A con il 4 su 4 e vincente nel match d'esordio di EuroCup (83-101 con il Bursaspor in Turchia) con 7 uomini in doppia cifra e Amedeo Tessitori protagonista, che si è espresso così verso Napoli nel post-gara: "Bisogna lavorare come stiamo facendo in questi mesi. - ha spiegato il centro della Virtus Segafredo - Dobbiamo continuare per la nostra strada, metterci lì, fare il nostro, ovvero lavorare, stare insieme e poi cercare di mettere sempre il cento per cento, lottare tutte le volte che entriamo in campo, lottare da squadra e basta".