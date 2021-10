Napoli, 3-0 al Legia: si riapre la corsa per il primo posto del girone Europa League, gli azzurri non sbagliano. La sblocca Insigne al 76', la chiudono Osimhen e Politano

Occorrono 76 minuti al Napoli per sbloccare una gara guidata sin dall'avvio. Ci pensa Lorenzo Insigne a firmare l'1-0, che consente al gruppo azzurro di stendere il Legia Varsavia e rilanciarsi in chiave primo posto nel girone di Europa League. Nella gara valida per la terza giornata del gruppo C, al "Maradona", il Napoli vince contro i polacchi con il risultato di 3-0. Gol di Insigne, raddoppio di Victor Osimhen, entrato al 12' della ripresa, e di Matteo Politano. Al termine del girone d'andata del girone C è tutto aperto: Legia 6, Napoli e Leicester 4, Spartak Mosca 3.

Il tabellino.

Europa League - Gruppo C

Terza Giornata

Napoli - Legia Varsavia 3-0

Marcatori: 31' st Insigne, 35' st Osimhen, 50' st Politano

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas (27' st Politano), Koulibaly, Jesus; Anguissa (12' st Fabian), Demme, Elmas; Lozano (12' st Osimhen), Mertens (27' st Petagna), Insigne (36' st Rrahmani). All. Spalletti. A disp. Idasiak, Ospina, Zanoli, Lobotka

Legia (3-5-1-1): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Josué, Martins (32' st Kharatin), Luquinhas (26' st Kastrati), Mladenovic; Lopes (14' st Slisz); Muci (26' st Emreli). All. Michnjewicz. A disp. Tobiasz, Yuri Ribeiro, Celhaka, Skibicki, Rose, Kostorz

Arbitro: Del Cerro Grande (ESP)

Assistenti: Cebrian Devis e Alonso Fernandez (ESP)

Quarto ufficiale: Cuadra Fernandez (ESP)

VAR: Hernandez (ESP) e Delajod (FRA)

Ammoniti: Juan Jesus, Manolas (N), Johansson (L)

Recupero: 5' st