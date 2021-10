Basket, Napoli - Virtus Bologna sarà l'ultima gara di Mayo in azzurro Accettata la richiesta di rescissione per motivi familiari. Ritorno sul mercato per i partenopei

Annuncio a sorpresa del Napoli Basket con l'addio di Josh Mayo alla squadra azzurra. Il presidente della Gevi, Federico Grassi, ha ufficializzato l'uscita del playmaker statunitense a causa di problemi familiari. Sarà rescissione consensuale per decisione del giocatore con l'ok da parte della dirigenza partenopea. Uno dei protagonisti della promozione in Serie A saluterà Napoli dopo la sfida con la Virtus Bologna, in programma domenica (ore 12) al PalaBarbuto. Un'ultima gara in azzurro prima dell'addio, quindi, per Mayo con Napoli costretta al ritorno sul mercato per inserire un nuovo playmaker e un nuovo leader nel gruppo. Cresce l'attesa per il match con i campioni d'Italia: Napoli sarà spinta da un PalaBarbuto praticamente tutto esaurito. Restano solo cinquanta biglietti al botteghino e nei punti vendita. Il pubblico proverà a spingere la squadra di coach Stefano Sacripanti contro le V nere di Sergio Scariolo, imbattute in campionato, da 4 su 4 in Serie A, e vincenti nell'esordio in EuroCup.