Il Napoli vola, ma si ferma un difensore: salterà la Roma Dopo il 3-0 ai polacchi del Legia Varsavia, in Europa League, testa alla trasferta all'Olimpico

E adesso il Napoli vola anche in Europa League. Il 3-0 al Legia Varsavia grazie ai gol di Insigne, Osimhen e Politano in un finale di gara col piede pigiato con decisione sull'acceleratore, ha permesso di riaprire i giochi per la qualificazione nel gruppo C, ma, soprattutto, dato continuità all'ottava vittoria consecutiva in campionato garantendo una nuova e non trascurabile iniezione di fiducia a squadra e ambiente. In città si sogna a occhi aperti e la mente già vola alla sfida con la Roma in programma domenica, alle 18, allo stadio “Olimpico”. Non prenderà parte alla trasferta uno dei grandi ex di turno. Si è, infatti, fermato Kostas Manolas. Il difensore greco si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del grande gluteo destro. Il centrale ha già iniziato l'iter riabilitativo. Spalletti continuerà il turnover iniziato ieri ruotando chi è stato risparmiato con chi è sceso in campo con l'auspicio che, cambiando l'ordine degli interpreti, anche stavolta il risultato non cambi.