Roma-Napoli: Spalletti ritrova Zielinski, rebus Zaniolo tra i giallorossi Capitolini di rientro dalla Norvegia dopo il 6-1 subito dal Bodø/Glimt

Ritmi serrati con il sorriso per la vittoria da rilancio in Europa League e con un big match ormai vicinissimo. Domani, con calcio d'inizio alle 18, sarà Roma-Napoli all'Olimpico e Luciano Spalletti ritrova Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha svolto l'intera seduta in gruppo: è la novità positiva dell'ultimo report azzurro, che conferma la distanza dalla condizione utile per tornare a disposizione di Adam Ounas, e rimarca il nuovo stop per Kostas Manolas. Il difensore greco ha rimediato una lesione di basso grado del grande gluteo destro nella sfida con il Legia Varsavia. Manolas, che ha iniziato l'iter riabilitativo, non avrebbe vissuto sul manto erboso la sfida da ex.

Modulo 4-2-3-1 per il Napoli con Spalletti che riproporrà David Ospina in porta, Amir Rrahmani al centro della difesa con Kalidou Koulibaly e Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie. Zielinski tornerà titolare per completare il centrocampo con André Anguissa e Fabian Ruiz, pienamente rilanciato dal tecnico di Certaldo. Anche l'attacco sarà composto dagli uomini andati a segno nella sfida di Europa League: Lorenzo Insigne, Victor Osimhen e Matteo Politano.

Tra il Napoli e l'obiettivo 9 su 9 in campionato ci sarà la Roma, reduce dal ko (6-1) in Conference League. I norvegesi del Bodø/Glimt hanno sottolineato la differenza tra le prime e le seconde linee della rosa giallorossa secondo José Mourinho, che deciderà sull'impiego di Nicolò Zaniolo solo nella giornata di domani. Spalletti torna all'Olimpico e la quota 27 del suo Napoli passa per lo stadio vissuto in due avventure da tecnico dei capitolini.