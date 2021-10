Napoli - Virtus Bologna: felsinei senza Jaiteh, Mannion e Teodosic L'assistant delle V nere, Diana: "Sfida da affrontare con grande attenzione e concentrazione"

Alle 12 sarà palla a due al PalaBarbuto per il match tra il Napoli Basket e la Virtus Bologna. Le V nere di coach Sergio Scariolo non schiereranno sul parquet partenopeo Mouhammadou Jaiteh (mano sinistra), Milos Teodosic (polpaccio destro) e Nico Mannion (schiena) oltre ai lungodegenti, Awudu Abass ed Ekpe Udoh.

La trasferta di Napoli è stata presentata così dall'assistant coach della Virtus, Andrea Diana: "Affrontiamo una squadra che ha tanti giocatori di talento nel proprio roster, a partire dal playmaker Mayo, Rich, McDuffie e con un centro esperto come Elegar. - ha spiegato il vice di Scariolo - Anche la panchina non è da sottovalutare perchè tante volte riesce a cambiare i ritmi della gara, a mettere pressione e ad aggredire gli avversari. Sicuramente è una sfida da affrontare con grande attenzione e concentrazione. Siamo consapevoli della nostra forza, veniamo da un’ottima partita giocata a Bursa, stiamo continuando a crescere migliorando, giorno per giorno, il nostro sistema di gioco sia difensivo che offensivo".

Foto: screenshot video sito ufficiale virtus.it