Roma-Napoli, i convocati azzurri: conferma di una assenza Calcio d'inizio alle 18 per uno dei due big match di giornata in Serie A

Kostas Manolas non vivrà da ex la sfida dell'Olimpico. La lesione di basso grado del grande gluteo destro ha determinato il forfait in chiave Roma per il difensore greco. In mattinata il Napoli ha comunicato la lista dei convocati per la gara contro i giallorossi. Nel caso di presenza nell'elenco, Manolas avrebbe comunque seguito la gara dalla panchina con Amir Rrahmani protagonista nell'avvio stagionale da 8 su 8 in campionato e da caccia alla nona per gli azzurri nella Capitale. Calcio d'inizio alle 18 per il big match, che sarà diretto da Davide Massa di Imperia (Vivenzi-Imperiale assistenti, Irrati quarto ufficiale, Di Bello-Valeriani al VAR).

I convocati azzurri: Alex Meret, David Ospina, Davide Marfella, Giovanni Di Lorenzo, Faouzi Ghoulam, Juan Jesus, Kalidou Koulibaly, Mario Rui, Amir Rrahmani, Alessandro Zanoli, André Anguissa, Diego Demme, Eljif Elmas, Fabian Ruiz, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne, Hirving Lozano, Dries Mertens, Victor Osimhen, Andrea Petagna, Matteo Politano.