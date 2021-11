Basket, Serie B: Forio vince il derby con Pozzuoli (93-79) Il tandem Arienti-Hadzic risulta decisivo. Ai puteolani non basta Potì

Il Forio Basket supera la Virtus Bava Pozzuoli. La squadra ischitana vince il derby con il finale di 93-79. Parziali di 20-23, 19-18, 20-14, 34-24 con il dominio di Forio nell'ultimo quarto. Il tandem Arienti-Hadzic risulta decisivo: 28+26 in coppia e dimostrazione di forza per la vittoria contro i puteolani di coach Valerio Spinelli, a cui non bastano i 24 punti di Alessandro Potì, che si conferma ad alti livelli.

Serie B - Girone D

Sesta Giornata

Forio Basket - Virtus Bava Pozzuoli 93-79

Parziali: 20-23, 19-18, 20-14, 34-24

Forio: Arienti 28 (4/4, 5/11), Hadzic 26 (8/14, 0/1), Orsini 14 (3/9, 2/6), Caceres 11 (4/6, 0/0), Ciarpella 7 (2/5, 1/2), Antonaci 5 (2/2, 0/0), Milosevic 2 (1/3, 0/1), Iannello, Sorrentino, Iacono, Calise.

Pozzuoli: Potì 24 (4/8, 3/5), Rossi 18 (3/11, 3/7), Gallo 12 (4/12, 0/1), Thiam 9 (3/7, 0/0), Caresta 6 (3/3, 0/3), Gaye 4 (2/3, 0/2), Manojlovic 3 (0/1, 0/0), Longobardi 3 (0/1, 1/2), Sequani, Spinelli, Cagnacci, Esposito.

Foto: pagina ufficiale Facebook A.S. Forio Basket