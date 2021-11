Forio Basket, Arienti si prende la scena nel sesto turno di Serie B La squadra allenata da Luigi Marinelli ha messo il CJ Basket Taranto nel mirino

Il Forio Basket vola con la vittoria nel derby contro la Virtus Bava Pozzuoli. La squadra ischitana occupa il terzo posto effettivo del girone D di Serie B, è tra le seconde del raggruppamento e Riccardo Arienti è stato il protagonista del successo contro i puteolani. Il playmaker, classe 2002, è il "pistolero" di giornata, il miglior realizzatore del sesto turno della terza serie nazionale con i 28 punti in 33 minuti d'impiego: 4/4 da 2, 5/11 da 3, 5/7 a cronometro fermo. Due delle cinque triple mandate a bersaglio hanno garantito il ritorno nella scia degli avversari: 9 tiri dal campo decisivi per la vittoria e il secondo posto del Forio dopo 6 turni di campionato. Ci sono anche ben 10 falli subiti a fare la differenza nella prova vincente di Arienti, "MVP Italhoop" della giornata: altro titolo conquistato tra i giovani nazionali dal giocatore del Forio Basket. La squadra allenata da Luigi Marinelli ha messo il CJ Basket Taranto nel mirino. Il Cus Jonico è reduce dal brutto ko rimediato a Ruvo di Puglia (85-54). Domenica sarà nuova sfida casalinga per il roster ischitano.