Napoli, operazione per Osimhen: ecco i tempi di recupero Alcuni giorni di riposo per il nigeriano dopo l'intervento all'orbita e allo zigomo sinistro

Victor Osimhen dovrà attendere almeno 90 giorni. Tre mesi di stop per l'attaccante del Napoli, che si è sottoposto all'intervento per la riduzione e la contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell'osso malare, dell'arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell'orbita e della diastasi della sutura fronto-zigomatica, frutto dello scontro di gioco testa-testa con Milan Skriniar. "La sintesi dei monconi ossei è stata fatta tramite placche e viti in titanio. - si legge nella nota del club azzurro - Il giocatore sta bene e resterà in osservazione per qualche giorno. La prognosi è stimata in circa 90 giorni".

Il Napoli dovrà fare a meno del leader offensivo per tre mesi. Osimhen salterà anche la Coppa d'Africa: non potrà rispondere alla convocazione della Nigeria per la competizione continentale in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio. La squadra azzurra ha raggiunto Mosca per il match di Europa League con lo Spartak (domani ore 16.30) senza Osimhen, Frank Anguissa, Lorenzo Insigne (tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro per il capitano) e i positivi al covid, Matteo Politano e Alessandro Zanoli. In attacco, contro i moscoviti, spazio a Dries Mertens e Andrea Petagna.

I convocati: Meret, Ospina, Idasiak, Barba, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Ambrosino, Cioffi, Lozano, Mertens, Petagna.