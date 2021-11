Basket, Serie B: quinto stop esterno per la PSA, Agrigento vince 79-62 Coach Origlio al termine del match: "Difficile parlare dopo una partita così"

Ancora uno stop in trasferta, il 5 su 5 negativo in campo esterno, per la Partenope Sant'Antimo. La Geko PSA esce sconfitta dal PalaMoncada di Porto Empedocle contro Agrigento con il punteggio di 79-62 nella gara valida per la nona giornata del campionato di Serie B - Girone D. La Moncada Energy parte forte con il +10 al 10' e corre anche nel secondo quarto gestendo il vantaggio nella ripresa. Alessandro Grande e Nicolas Morici guidano Agrigento alla vittoria.

"Difficile parlare dopo una partita così. - ha spiegato il coach della PSA, Agostino Origlio, al termine del match - Sapevamo che questa partita ci avrebbe presentato mille difficoltà ed è stato proprio così. Per potercela giocare su un campo come questo e contro un’avversaria come questa avevamo bisogno di produrre ben altra prestazione offensiva e invece nonostante il buon approccio nel primo tempo abbiamo tirato malissimo. Meriti ai nostri avversari, demerito nostro che, alla quinta sconfitta esterna, evidentemente non siamo ancora una squadra in grado di giocarsela a questi livelli. C’è una sola strada per migliorare e crescere, ed è quella del lavoro in palestra”.

Serie B - Girone D

Nona Giornata

Moncada Energy Agrigento - Geko PSA Sant’Antimo 79-62

Parziali: 23-13, 17-8, 19-19, 20-22

Agrigento: Grande 21 (6/9, 1/5), Morici 20 (3/5, 3/5), Chiarastella 13 (6/9, 0/1), Lo Biondo 9 (2/7, 0/1), Peterson 6 (3/4, 0/0), Bruno 6 (0/0, 1/3), Costi 4 (1/2, 0/2), Cuffaro (0/1, 0/1), Mayer (0/0, 0/1), Bellavia, Traore. All. Catalani.

Sant’Antimo: Coviello 18 (2/8, 3/6), Cena 10 (2/7, 1/3), Hajrovic 8 (4/4, 0/0), Maggio 7 (2/4, 1/7), Battaglia 6 (2/4, 0/2), Ochoa 6 (3/10, 0/0), Cantone 4 (2/3, 0/2), Puca 3 (0/0, 1/1), Ratkovic, Sabatino. All. Origlio.