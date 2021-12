Basket, Serie B: Ruvo passa a Forio (71-81) Daniele Grilli è il miglior realizzatore per Forio e nel match con 22 punti

Il Forio Basket viene superato in casa dalla Tecnoswitch Ruvo di Puglia con il punteggio di 71-81 al termine di una gara vissuta in equilibrio e decisa nel finale dalla Talos, vincente sulla squadra ischitana. Daniele Grilli è il miglior realizzatore per Forio e nel match con 22 punti. Maggior distribuzione per Ruvo con Nikola Markovic top-scorer da 19 punti.

Serie B - Girone D

Undicesima Giornata

Forio Basket - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 71-81

Forio: Grilli 22 (3/5, 3/7), Milosevic 17 (8/12, 0/4), Ciarpella 9 (3/5, 1/3), Orsini 8 (2/4, 0/3), Caceres 6 (3/7, 0/0), Iannello 5 (1/2, 1/2), Antonaci 4 (2/8, 0/0), Capezza, Maglio, Mazzella

Ruvo: Markovic 19 (3/10, 4/7), Cassar 18 (9/16, 0/2), Merletto 15 (2/4, 3/6), Hidalgo 14 (6/11, 0/1), Ciribeni 12 (3/5, 2/3), Bartolozzi 3 (1/5, 0/0), Mastroianni (0/1, 0/3), Di Terlizzi, Monina, Sbaragli.