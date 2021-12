Incontro di fine anno per lo Yacht Club Capri Il presidente Achille D'avanzo ha salutato imprenditori, soci e allievi della scuola vela.

Si è rinnovato anche quest'anno il tradizionale saluto di fine anno del sodalizio velico. Il Presidente dello YCC Achille D'avanzo, i suoi vice presidenti Enrico Molè e Michele Fortunato ed Ettore Mattiello dell'agenzia sportiva velica 4e20, hanno voluto riunire nella Sala Pollio del Centro Internazionale dei congressi: velisti, soci e rappresentanti di categoria dell'imprenditoria caprese ed anacaprese.

Tutto ciò con lo scopo di far conoscere gli obiettivi che si pone per il futuro il club, che è diventato una vera realtà isolana, spronando tanti ragazzi alla pratica dello sport della vela, prima considerato elitario. Il Presidente D'avanzo, dopo aver illustrato programmi, bilanci ed iniziative già in cantiere per la prossima stagione turistica, ha consegnato a tutti i presenti l'annuario del circolo in cui sono pubblicate le immagini delle regate a cui hanno partecipato i giovani atleti dello Yacht Club Capri in questo 2021.

Il successo della scuola vela e dei propri atleti, ha sottolineato D'avanzo, è un impegno che deve proseguire e deve crescere quel senso di comunità tra lo Yacht Club Capri e gli isolani. Gli imprenditori del comparto turistico e commerciale, con un applauso, hanno confermato la loro volontà a collaborare con l'YCC. Dopo gli interventi degli istruttori e di alcuni soci, ieri pomeriggio c'è stata la rituale consegna degli omaggi natalizi agli allievi della scuola vela, a cui è stato regalato uno spray top, articolo tecnico da regata, ed alcuni giovani atleti l'hanno subito indossando ringraziando ed augurando "Buon Vento al 2022".