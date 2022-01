Basket, Campania: stop covid per i campionati regionali fino al 23 gennaio La scelta del comitato territoriale FIP "preso atto della situazione epidemica in atto"

Il comitato regionale Campania della Federbasket ha disposto lo stop causa covid per i campionati regionali fino al 23 gennaio. È stata deliberata la sospensione di tutti i tornei senior, giovanili, minibasket e dei recuperi già programmati. "Le gare non disputate saranno recuperate in date stabilite e comunicate nei prossimi giorni dall’ufficio gare rispettando la sequenza originale. - si legge nella nota della FIP Campania - Tutte le gare rinviate potranno essere recuperate dal giorno 24, previo accordo con le società. Le formule di svolgimento dei campionati senior C Gold e B Femminile e campionati di Eccellenza giovanili rimarranno immutate. Le formule di svolgimento dei Campionati C Silver, D, Promozione, Prima Divisione, C Femminile e giovanili sia maschili che femminili, potrebbero subire modifiche nella seconda fase, ove previsto, e saranno comunicate in breve tempo. Le date della Coppa Campania potrebbero subire modifiche nelle date previste".

Settore Giovanile - "Le formule e i calendari dei campionati giovanili maschili e femminili che ancora non hanno avuto inizio, saranno comunicati in tempi brevi, garantendone comunque la normale esecuzione. Per quanto riguarda l’attività di monitoraggio giovanile, maschile e femminile, è sospesa fino al 23 gennaio 2022. Tutte le attività di formazione o corsi CNA, CIA e Minibasket, se in programmazione, sono sospese fino al 23 gennaio 2022, pertanto potrebbero subire modifiche di calendario che verranno comunicate successivamente. L’inizio di tutti i trofei minibasket verrà posticipato al 23 gennaio 2022, così come per tutti i campionati. Si precisa inoltre che, per il periodo dal 2 gennaio fino al 23 gennaio 2022, non saranno autorizzati da questo comitato eventuali patrocini o comunque richieste di designazioni CIA per eventuali tornei o altre Manifestazioni, sia per il minibasket che per il basket".

Green Pass - "Si ricorda che a partire da lunedì 10 l’accesso ai luoghi sportivi al chiuso sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato (per avere chiarimenti sui requisiti del GPR si inviata a consultare il Decreto del Governo del 29 dicembre 2021), senza alcuna deroga, salve le eccezioni già previste dal Ministero della Salute, inoltre, all’interno degli impianti sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 tranne che per gli atleti e lo staff impegnati in attività agonistiche; non sarà consentito il consumo di cibi e bevande ad eccezione di acqua".