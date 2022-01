Turris, ecco il primo acquisto di mercato. Lettera alla squadra di Primicile Preso un centrocampista. Il direttore generale si è rivolto ai calciatori con un messaggio chiaro

Con una lettera a cuore aperto, il direttore generale della Turris, Rosario Primicile, si è rivolto ai calciatori corallini all'alba del 2022: “Cari ragazzi, l'augurio che bi faccio per il nuovo anno non può che essere quello di continuare il percorso che avete e abbiamo, tutti insieme, cominciato dal mese di luglio. Ho sempre creduto in voi, nello staff tecnico e nel lavoro che, insieme, quotidianamente, avete portato avanti fino alla ribalta nazionale che si sta guadagnando la nostra Turris. Ecco, non disperdete questo entusiasmo nel lavorare ogni giorno insieme, nel tradurlo la domenica sul campo, nel far parlare ancora di voi. Non è il momento di fermarsi. Il raggiungere graduali e determinati obiettivi sarà il regalo più grande che potrete fare a voi stessi, a chi vi ha scelti e a chi vi segue sempre, stando sempre dalla stessa parte. La vostra. Il momento storico che stiamo vivendo e che ancora vivremo nei prossimi mesi vedrà, a maggior ragione, una vita da professionisti in campo e fuori e la compattezza di gruppo fare la differenza. E sulle vostre gambe correranno, ancora più di prima, i sogni di dirigenti, tifosi e quanti saranno costretti a convivere con le complicazioni del quotidiano. Insieme ai miei collaboratori e al mio staff, rivolgo a voi e alle vostre famiglie i più sentiti auguri di buon anno nuovo. E che il nostro cammino insieme continui ad essere costellato di soddisfazioni...”

Sul fronte mercato è fatta per l'arrivo del centrocampista Enrico Zampa. Il centrocampista, classe 1992, riabbraccia Bruno Caneo dopo essersi svincolato dal Potenza.