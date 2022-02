Turris, scintille e sconfitta: il Catania sbanca il "Liguori" col finale di 1-3 Albertini, Moro e Zanchi stendono i corallini a cui non basta Ghislandi. Espulsi Tascone e Caneo

Uno scivolone casalingo inatteso e fragoroso. La Turris cede il passo al “Liguori” contro il Catania al termine di un match denso di emozioni ed episodi. Ritmi infernali sin dal calcio d'inizio. Al 18' etnei a un passo dal vantaggio: colpo di testa tra una selva di uomini, riflesso felino di Perina, Simonetti non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 22' altro brividi per i corallini: stallifata di Albertini dalla distanza, la traversa salva i padroni di casa.

La Turris fraseggia, tiene il possesso palla, ma è ancora il Catania ad andare vicinissimo alla rete dello 0-1: Greco s'invola a arriva a tu per tu con Perina, che arpiona il pallone con un intervento provvidenziale. Si va al riposo sullo 0-0. Si riparte e gli ospiti riescono a liberare l'urlo di gioia a lungo rimasto strozzato in gola. Al 54' Albertini, servito in corsa da Moro, fa festa con un delizioso tocco sotto.

Furente la reazione della Turris, che va vicina al pari con Giannone: la sua punizione si spegne di un nulla al lato. La salita diventa, però, ancora più ripida al minuto di gioco numero 62: Tascone si allunga il pallone e nel tentativo di recuperarlo entra in ritardo su Biondi, rimediando il secondo giallo della sua partita. Turris in 10, e bomber Moro ne approfitta, al 64', per l'incornata vincente su assist di Pinto: 0-2. Non c'è Varutti, infortunato, tocca allora a Loreto, al 69', sfondare sulla sinistra e mettere in mezzo per Leonetti, che non trova l'impatto ottimale con il pallone. Il finale è ad alta tensione. All'89' palo di Provenzano, con la complicità di Sbraga; al 91' guizzo di Nunziante, Sala si salva, ma non può nulla sul tap-in di Ghisldandi.

Poi si scatena un parapiglia e le panchine schizzano in piedi. Attimi concitati, Caneo è fuori di sé e viene allontanato dal campo, stesso destino per Baldini che non crede ai suoi occhi. Si riprende a giocare e Manzi pasticcia con un retropassaggio corto, Zanchi, che sarebbe dovuto arrivare a Torre del Greco nel mercato di gennaio, chiude i conti. Finisce così: 1-3. Seconda sconfitta di fila per la Turris, colpaccio del Catania.

Il tabellino.

Turris – Catania 1-3

Marcatori: st 9' Albertini, 19' Moro, 46' Ghislandi, 51' Zanchi.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Sbraga (47' st Nocerino), Esempio; Ghislandi, Franco (30' st Bordo), Zampa; Loreto (30' st Nunziante); Giannone (30' st Pavone), Leonetti (30' st Longo), Tascone. A disp: Abagnale, Colantuono, Santaniello, Zanoni, Di Nunzio, Iglio. All: Caneo.

Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Cataldi (42' st Izco), Simonetti (14' st Provenzano); Biondi (42' st Russotto), Moro (36 'st Sipos), Greco (36' st Zanchi). A disp: Stancampiano, Claiton, Ercolani, Piccolo, Russini, Ropoli, Bianco. All: Baldini.

Arbitro: Bitonti della sezione di Bologna. Assistenti: Basile della sezione di Chieti e Niedda della sezione di Ozieri. Quarto Ufficiale: Ancora della sezione di Roma 1.

Note: Espulsi: Tascone al 17'st per somma di ammonizioni; Caneo e Baldini per condotta antisportiva. Ammoniti: Tascone, Simonetti, Pinto, Baldini, Sbraga, Cataldi, Loreto, Manzi, Zampa. Spettatori: 985 circa, di cui 89 ospiti.