Il Napoli sogna a occhi aperti con Insigne, Dzeko lo risveglia: 1-1 con l'Inter Il big match al Maradona deciso da un botta e risposta in avvio delle due frazioni di gioco

Né vincitori, né vinti: il big match tra Napoli e Inter finisce 1-1. Azzurri in vantaggio al 7' con un rigore concesso per fallo di Skriniar su Osimhen e trasformato da Insigne. In avvio di ripresa Dzeko patta i conti.

Il tabellino.

Napoli – Inter 1-1

Marcatori: pt 7' Insigne (rig.); st 2' Dzeko.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (29' st Anguissa), Lobotka; Politano (26' pt Elmas), Zielinski, L. Insigne (39' st Ounas); Osimhen (39' st Mertens). A disp.: Meret, Marfella, Malcuit, Demme, Jesus, Ghoulam, Petagna, Zanoli. All.: Spalletti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Dimarco (45' st D'Ambrosio), De Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (39' st Vidal), Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez (38' st Sanchez). A disp.: Cordaz, Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, Darmian, Carboni, Caicedo. All.: S. Inzaghi (squalificato, in panchina Farris).

Arbitro: Doveri della sezione di Roma 1

Note: Ammoniti: Insigne, Brozovic. Recupero: pt 2', st 5'.