Sei Nazioni: nell'Italrugby esordio nel torneo per il napoletano Fusco Il ragazzo campano è entrato nella ripresa al posto di Varney, per lui 15 minuti di emozioni.

E’ stato un giorno importante per il rugby campano. Allo Stadio Olimpico di Roma, dove è andata in scena la seconda giornata del Sei Nazioni 2022 che vedeva l’Italia opposta all’Inghilterra, Alessandro Fusco ha fatto il suo esordio in un match del torneo più bello e appassionante.

Per il napoletano, che aveva indossato per la prima volta la maglia azzurra in Autumn Nations Cup, è una grande soddisfazione da condividere con la famiglia e con l’Amatori Napoli. Per il mediano di mischia partenopeo 15 minuti nella ripresa al posto di un non brillantissimo Varney quando il punteggio era già molto pesante (26-0). Gli azzurri sono stati travolti dagli inglesi già nei primi minuti. Al 9’ è arrivata la prima meta di Smith che ha anche trasformato, poi dopo dieci minuti è stato George ad andare a segno dando il piazzato della trasformazione allo stesso Smith che non ha fallito. Terza meta in chiusura di prima frazione ancora con George e il solito Smith ancora perfetto dalla piazzola per il 21-0.

Nella ripresa subito a segno Daly (nell’occasione è arrivato l’unico errore di Smith nella trasformazione), poi al 73’ è stato Sinckler col piazzato del solito Smith a fissare il punteggio su 33-0. Risultato pesante soprattutto perché gli attacchi azzurri non hanno prodotto nulla al cospetto della fase difensiva britannica. La squadra vista all’opera a Parigi contro la Francia aveva fatto una buona impressione, quella di oggi all’Olimpico ha decisamente fatto un paio di passi indietro.

Italia v Inghilterra 0-33 (0-21)

Marcatori: PT 9’ m. Smith, t, Smith (0-7); 19’ m. George, t. Smith (0-14); 40’ m. George, t. Smith (0-21);

ST 44’ m. Daly, nt (0-26); 73’ m. Sinckler, t. Smith (0-33)



Italia: Padovani; Mori (54’ Marin), Brex, Zanon, Ioane; Garbisi, Varney (65’ Fusco); Halafihi (38’ Negri – HIA; 54’ Pettinelli), Lamaro (C), Steyn; Ruzza (73’ Zambonin), Cannone; Ceccarelli (41’ Pasquali), Lucchesi (52’ Faiva), Fischetti (46’ Traorè). A disp.: Faiva, Traorè, Pasquali, Zambonin, Pettinelli, Negri, Fusco, Marin. All.: Kieran Crowley

Inghilterra: Steward; Malins, Marchant (73’ Ford), Slade, Nowell (16’ Daly – HIA); Smith, Randall (54’ Youngs); Dombrandt, Curry (C) (64’ Chessum), Itoje; Isiekwe (54’ Simmonds), Ewels; Stuart (41’ Sinckler), George (56’ Cowan-Dickie), Genge (64’ Marler). A disp.: Cowan-Dickie, Marler, Sinckler, Chessum, Simmonds, Youngs, Ford, Daly. All.: Eddie Jones

Arbitro: Murphy (RA)

Assistenti: Brace (IRFU), Brousset (FFR)

TMO: Macneice (WRU)

Cartellini: nessuno

Calciatori: Smith 4/5;

Note: Pomeriggio terso, terreno di gioco in ottime condizioni, capienza stadio ridotta al 50% per le normative anti-Covid, spettatori 29.015. Debutti internazionali per il seconda linea Azzurro Andrea Zambonin e per il flanker inglese Ollie Chessum.

Player of the Match: Marcus Smith (ENG)