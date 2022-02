Basket, Serie B: Forio ko a Monopoli (82-75) Alla squadra ischitana non bastano i 21 punti di Grilli e i 18 di Hadzic

Il Forio Basket esce sconfitto dal parquet di Monopoli, vince il Lapietra con il finale di 82-75 nella gara valida per la diciannovesima giornata del girone D di Serie B. Alla squadra ischitana non bastano i 21 punti di Daniele Grilli e i 18 di Damir Hadzic. Per i pugliesi spicca la prova di Andrea Lombardo, autore di 28 punti, in tandem con quella di Giovanni Laquintana (24).

Serie B - Girone D

Diciannovesima Giornata

Lapietra Monopoli - Forio Basket 82-75

Parziali: 19-12, 24-17, 21-23, 18-23

Monopoli: Lombardo 28 (1/3, 7/9), Laquintana 24 (4/6, 3/10), Albertini 14 (4/6, 1/2), Visentin 9 (3/8, 0/1), Torresi Lelli 3 (0/3, 1/4), Sabbatino 2 (1/5, 0/1), Laquintana 2 (1/2, 0/2), Notarangelo, Muolo, Bellantuono, Annese.

Forio: Grilli 21 (2/8, 5/8), Hadzic 18 (9/17, 0/3), Caceres 12 (5/9, 0/0), Milosevic 11 (4/9, 1/3), Orsini 7 (2/4, 1/1), Ciarpella 6 (0/1, 1/2), Antonaci, Iannello (0/0, 0/2), Nafea, Capezza.