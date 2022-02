La Turris perde ma esce tra gli applausi: Cheddira lancia il Bari, 0-1 Successo pesante dei biancorossi, che condannano i corallini al quarto ko consecutivo

La Turris conferma il suo periodo negativo e va ko anche contro il Bari: quarta sconfitta consecutiva dei corallini, che, però, escono tra gli applausi dei tifosi presenti sugli spalti dello stadio "Liguori". Il match, valido per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C, è terminato sul risultato finale di 0-1. Decisivo un gol di Cheddira al 32' del primo tempo. Padroni di casa in inferiorità numerica dal 71' della ripresa per effetto dell'espulsione di Manzi. Ora testa alla gara contro il Palermo, in programma sabato, al “Barbera”, con fischio d'inizio alle 14,30.

Il tabellino.

Turris – Bari 0-1

Marcatore: pt 32' Cheddira.

Turris (3-5-2): Perina; Manzi, Sbraga, Di Nunzio (dal 45' st Zanoni); Ghislandi, Tascone, Franco (37' st Longo), Finardi (1' st Pavone), Loreto (13' st Leonetti); Giannone, Santaniello A disp.: Abagnale, Colantuono, Bordo, Iglio, Nunziante, Zampa, D’Oriano, Nocerino. All.: Caneo.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Belli, Di Cesare (34' st Celiento), Gigliotti, Mazzotta (19' st Ricci); Scavone, Bianco (19' st Misuraca), Maita; Mallamo (32' st D’Errico); Cheddira (32' at Simeri), Antenucci A disp.: Polverino, Plitko, Terranova, Pucino, Daddario, Citro, Paponi. All.: Mignani.

Arbitro: Longo della sezione di Paola. Assistenti: Maninetti della sezione di Lovere e Salama della sezione di Ostia Lido. Quarto Ufficiale: Mastrodomenico della sezione di Matera.

Note: Espulso al 26' st di Manzi per condotta violenta. Ammoniti: Bianco, Finardi, Caneo, Cheddira, Ghislandi, Frattali e Sbraga. Recupero: pt 0', st 6'.