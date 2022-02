Napoli, Anguissa in dubbio per la sfida con il Cagliari Il camerunense ha svolto solo terapie e domani si sottoporrà ad esami strumentali

Il Napoli è rientrato dal Camp Nou per una seduta mattutina nel quartier generale di Castel Volturno. Frank Anguissa, sostituito nei minuti finali del match di Barcellona, è in dubbio per la sfida in programma lunedì a Cagliari. Il centrocampista ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia sinistra. C'è fiducia per il recupero immediato, ma il camerunense ha svolto solo terapie e domani si sottoporrà ad esami strumentali, che chiariranno le possibilità dell'ingresso o meno nell'undici iniziale contro i sardi.

Problemi anche per Fabian Ruiz. L'iberico ha riportato una ferita lacero contusa alla testa, suturata con alcuni punti a fine gara, ma è a disposizione di Luciano Spalletti. In mattinata il gruppo partenopeo ha svolto lavoro di scarico lontano dal terreno di gioco. Stanislav Lobotka prosegue nella tabella di recupero individuale con una seduta in palestra. Matteo Politano ha svolto l'allenamento sul manto erboso del centro tecnico. Per Hirving Lozano, invece, lo staff tecnico ha previsto un percorso personalizzato tra terapie e palestra.