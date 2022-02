Napoli, non basta un ultimo quarto super: Venezia vince 76-81 I lagunari passano al PalaBarbuto nel recuper della diciannovesima giornata di Serie A

La GeVi Napoli esce sconfitta dal recupero della diciannovesima giornata di Serie A cedendo il passo alla Reyer Venezia. Al PalaBarbuto i lagunari s’impongono con il finale di 76-81. Gli azzurri giocano un ultimo quarto straordinario, trascinati da uno tifoso passionale e caloroso, rientrando dal -10, ma, nel finale, le triple di Bramos e Stone regalano il successo alla formazione ospite. McDuffie, con 26 punti, è il miglior realizzatore della partita. Si torna in campo domenica 6 marzo, alle 20, sul campo della Virtus Bologna.

Coach Stefano Sacripanti mastica amaro, ma nella conferenza stampa post-gara ha invitato a guardare avanti con ottimismo e a non fare drammi per la sconfitta contro gli uomini del collega Walter De Raffale. Messo alle spalle l'incubo Covid, è tempo di riprendere il ritmo gara eguardare avanti con la voglia di ritrovare la strepitosa marcia che ha permesso al quintetto del presidente Grassi di sfiorare la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, mancata per un soffio.