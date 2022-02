Pallanuoto, A2 femminile: la Napoli Nuoto attende la Vis Nova Roma Al Pala Trincone di Monterusciello importante gare interna per le partenopee.

Esordio interno per la Napoli Nuoto questa domenica (ore 12) presso la piscina del Pala Trincone di Monterusciello contro la Roma Vis Nova Pallanuoto. Le azzurre dopo l'exploit esterno per 19-10 sul campo del Tolentino sono chiamate ad una prova di carattere contro un avversario ostico che nella prima giornata ha avuto la meglio contro il Volturno.

Nella gara in terra marchigiana tra le flegree in evidenza l'esperta Simona Abbate autrice di sei reti. "Certamente la nostra intenzione è quella di vincere tutte le partite, ci prepariamo per questo - ha dichiarato la Abbate -. Ma sappiamo che ci sono anche altre squadre che hanno gli stessi obiettivi, è prematuro ora fare pronostici siamo solo all'inizio della stagione. Il mio obiettivo sportivo personale, invece, è di ben figurare e di mettere a disposizione della squadra la mia esperienza. Poi, c'è quello morale che è di essere un esempio per le più giovani e far capire loro che lo sport è di gran lunga preferibile a tante altre cose". Le azzurre guidate da Barbara Damiani sono chiamate a dare continuità nei risultati contro Roma. "Mi aspetto una partita combattuta - conclude Simona Abbate -. Credo che per vincerla bisognerà metterci grinta e cuore".

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Napoli Nuoto e sarà arbitrata dal direttore di gara Antonio Barra.