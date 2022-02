Napoli, staffetta Mertens-Osimhen a Cagliari Spalletti va a caccia dell'equilibrio e può sfruttare lo stop del Milan a Salerno

Senza Frank Anguissa e con la staffetta tra Dries Mertens e Victor Osimhen in attacco. Ore di vigilia del match di Cagliari per il Napoli. Anguissa ha rimediato la lesione di basso grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo, ma la fiducia dell'immediato post-gara di Barcellona vola via. L'ex Fulham salterà il match in Sardegna ed è costretto ai box. Nell'allenamento del sabato, Fabian Ruiz ha svolto solo personalizzato di recupero in palestra al pari di Osimhen, che aveva raggiunto il Camp Nou stringendo i denti. Si apre lo scenario del ballottaggio con Mertens verso Cagliari, ma in particolar modo della staffetta tra i due attaccanti con Matteo Politano rientrante in panchina.

Ritmi serrati con la gara di ritorno contro il Barcellona in programma giovedì e per la sfida di domani Luciano Spalletti va a caccia dell'equilibrio. Il Napoli può sfruttare lo stop del Milan a Salerno. È possibile l'aggancio ai rossoneri dopo 26 gare di campionato con l'ulteriore allungo sulla Juventus, fermata dal Torino nel derby della Mole. Giochi Scudetto, certezze Champions: all'improvviso la sfida di Cagliari assume un valore diverso nel cammino partenopeo.