Cagliari-Napoli, azzurri per il primo posto in Sardegna Nuova emergenza e ipotesi cambio del modulo per sfidare i rossoblu

La grande attesa per un match che a sorpresa può consegnare l'aggancio al Milan e il sorpasso ai danni dell'Inter. Rossoneri da pari a Salerno, nerazzurri battuti in casa dal Sassuolo: nel primo dei due posticipi del lunedì (calcio d'inizio alle 19) il Napoli sarà ospite del Cagliari. Brividi Scudetto nella lotta a distanza con le milanesi e Luciano Spalletti è costretto a pensare al cambio del modulo con la difesa a 3 a causa degli infortuni. In Sardegna senza Hirving Lozano, Matteo Politano, Frank Anguissa, Stanislav Lobotka, Axel Tuanzebe e Lorenzo Insigne e con Fabian Ruiz e Victor Osimhen non al top della condizione: stringere i denti per lo sforzo contro i rossoblu per poi pensare al Barcellona e al ritorno degli spareggi di Europa League solo al termine della sfida. In città c'è fiducia per il risultato contro l'ex, Walter Mazzarri, per un ritorno in vetta da conquistare con forza e orgoglio.

Cagliari-Napoli, i convocati azzurri: Ospina, Meret, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna.