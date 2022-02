Scherma, Coppa del Mondo di spada: Cuomo convocato per il GP FIE di Budapest Il napoletano è reduce dalla fantastica vittoria di Sochi.

Il successo di Sochi è ancora nella mente di Valerio Cuomo. Lo spadista napoletano è stato anche premiato dal Coni Campania per questo splendido risultato. Il calendario, però, corre veloce, un nuovo appuntamento è all’orizzonte. Dal 4 al 6 marzo andrà in scena a Budapest il GP FIE. Gara in cui bisognerà confermarsi ad alto livello. Cuomo dovrà fare bene per proseguire quel percorso di crescita che ha avuto un picco inatteso ma che non deve cambiare il programma originario. Il CT Dario Chiadò per questo appuntamento ha convocato anche Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Federico Vismara. A Budapest ci sarà anche la squadra femminile con Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Roberta Marzani, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio.