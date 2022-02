Judo, per la Scutto dolorosa eliminazione al Grand Slam di Tel Aviv La napoletana si è fermata al secondo turno battuta al "golden score" dalla mongola Bavuudorj.

Nel Grand Slam di Tel Aviv le cose non sono andate come sperava la napoletana Assunta Scutto. La campionessa mondiale juniores, titolo vinto ad Ostia nel 2021, non è riuscita a confermare le attese. E’ andata ko al secondo turno dopo aver usufruito di un bye nel tabellone.

La napoletana si è fermata al cospetto della mondo Baasankhuu Bavuudorj che era reduce dalla finale di Parigi. La Scutto era stata brava a passare in vantaggio con un waza-ari, ma la mongola è riuscita a tornare in parità e giocarsi tutto al “golden score”. L’azzurra non è riuscita a fare punti e alla fine è stata battuta fermando la propria corsa.

Per la Scutto si tratta comunque di esperienza, perché vista la giovanissima età è impensabile possa avere già la capacità di essere competitiva per il podio in tutte le gare. Il talento c’è, la voglia anche, quindi anche sconfitte simili vanno prese a cuor leggero perché il grande obiettivo è nel 2024 quando a Parigi ci saranno i Giochi Olimpici, un sogno che la napoletana vuole realizzare.