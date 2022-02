Judo, al Grand Slam di Tel Aviv Esposito si ferma ai piedi del podio Il napoletano ha perso la finale per il bronzo contro l’israeliano Tohar Butbul.

Al Grand Slam di Tele Aviv ottima prestazione per Giovanni Esposito. Nella categoria dei 73 kg, il napoletano ha sfiorato il podio dopo un percorso esaltante. Dopo aver battuto al “golden score” il mongolo Ankhzaya Lavjargal, reduce dalla terza piazza nel Grand Prix in Portogallo, nei quarti di finale ha affrontato il kazako Zhansay Smagulov.

Esposito questa volta ha pagato dazio al “golden score” dove ha subito un “ko soto gake”. L’azzurro però è stato bravissimo a resettare e riproporsi con tante energie nel tabellone di recupero. E’ arrivata la vittoria sull’olandese Lukas Vannekold per “uchi gari”. La finale per la medaglia di bronzo lo ha visto affrontare il padrone di casa, l’israeliano Tohar Butbul che si è imposto salendo sul podio.

“Giovanni ancora una volta ha dimostrato di essere tra i più forti della categoria –ha spiegato coach Raffaele Parlati- un quinto posto che vale una medaglia che sicuramente meritava e non è arrivata anche per una conduzione arbitrale un po’ troppo casalinga. Comunque, anche questa gara, così come a Parigi, ci ha fornito elementi importanti sui quali lavorare”. Le parole del coach campano sono quelle da cui ripartire perché Esposito ha appena compiuto 24 anni e ha tante stagioni per raccogliere risultati importanti.