Napoli Basket: nuova pausa, testa alla Virtus Bologna La sosta nazionali dovrà garantire un riequilibrio delle risorse

Giorni di lavoro sul parquet, sosta non più forzata per il Napoli Basket, che potrà ritrovare energie e soluzioni tattiche verso la prossima gara in calendario con la Serie A che ha celebrato la vincitrice della Coppa Italia 2022, l'Olimpia Milano, che ha battuto il Derthona Basket nell'atto conclusivo delle Final Eight. Domenica 6 marzo sarà sfida contro la Virtus Bologna per gli azzurri di coach Stefano Sacripanti con un weekend di pausa del campionato determinata dagli impegni delle nazionali, ma il gruppo partenopeo avrà modo di lavorare con costanza sugli aspetti mancati nel match perso sabato pomeriggio contro i lagunari al PalaBarbuto. Lo staff tecnico non ha cercato alibi, ma la squadra ha pagato senza dubbio il rientro sul parquet per una gara ufficiale con poco carico per sfidare la qualità e la forza della Reyer dopo giorni di stop covid, salutato solo nel corso della settimana. La pausa nazionali dovrà garantire un riequilibrio delle risorse e maggior conoscenza con il nuovo leader del quintetto, Luca Vitali, che ha ritrovato il campo dopo mesi di stand-by vissuti a Brescia.