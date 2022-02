Napoli, i rimpianti per il pari di Cagliari. Le ultime sugli infortunati Di nuovo in emergenza: anche la gara in Sardegna riserva dubbi e grattacapi per lo staff tecnico

Un punto in extremis, conquistato con l'ingresso di Victor Osimhen: il colpo di testa del nigeriano vale l'1-1 a Cagliari dopo 90 minuti di sofferenza e rischi con i sardi, passati in vantaggio con Gaston Pereiro (topica di David Ospina, ma il colombiano è risultato comunque prezioso con interventi super). Il Napoli è rientrato dalla Sardegna con la sensazione di aver ottenuto tanto da un match in cui ha rischiato di perdere e che lascia ferite.

Kevin Malcuit ha accusato un risentimento al polpaccio destro: terapie in giornata e nelle prossime ore il francese si sottoporrà a esami diagnostici. Giovanni Di Lorenzo ha rimediato un trauma alla testa nel corso del primo tempo: il Napoli ha reso noto le condizioni dell'esterno difensivo, che "sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo". Gli esami strumentali hanno dato esito negativo. Ripresa immediata perché giovedì la squadra di Luciano Spalletti sarà di nuovo in campo per affrontare il Barcellona. Con i blaugrana si ripartirà dall'1-1 con il pass per gli ottavi di Europa League in palio. C'è attesa per il recupero di Frank Anguissa, che ha svolto terapie e personalizzato in palestra. Hirving Lozano e Lorenzo Insigne hanno lavorato in campo, ma lontani dal gruppo, che ritrova Matteo Politano. Solo palestra, invece, per Stanislav Lobotka e Axel Tuanzebe: è di nuovo piena emergenza con tanti grattacapi per Spalletti e con un Napoli costretto a stringere i denti.