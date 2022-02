Scherma, Napoli omaggia il suo campione Luca Curatoli sarà premiato giovedì 24 febbraio presso la Scuola Militare “Nunziatella”.

La gioia per la medaglia Olimpica vinta a Tokyo è ancora tanta. Luca Curatoli si è regalato un sogno nella prova a squadre e ha ricominciato alla grande anche in Coppa del Mondo. Per lui è in arrivo un riconoscimento molto importante. Giovedì 24 febbraio, nella sua Napoli, con inizio alle ore 18, presso l’Aula Magna “De Sanctis” della Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, in via Generale Parisi 16, riceverà un premio per l’impresa sportiva fatta ai Giochi. L'argento è stata una soddisfazione immensa che ha condiviso con Aldo Montano, Luigi Samele ed Enrico Berrè. Medaglia che ha placato la delusione per l’eliminazione arrivata troppo presto nell’individuale dove l’azzurro era tra i favoriti per salire sul podio. L’evento, alla presenza di autorità militari, civili e sportive, è organizzato dal Club Scherma Chiaia e si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti.