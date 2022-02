Napoli Basket, sosta del campionato e ricarica sul parquet Spuntano l'idea di un ulteriore colpo e i rumors di un'uscita dal roster di coach Sacripanti

Doppia sfida all'Islanda per la Nazionale. Via al percorso dell'Italbasket del commissario tecnico, Meo Sacchetti, nella pausa del campionato di Serie A. La finestra FIBA apre ad un nuovo stop nel cammino della Gevi Napoli, che ha recuperato una delle due gare saltate per covid, quella contro l'Umana Reyer Venezia, persa al PalaBarbuto nel weekend della Coppa Italia.

È una fase altalenante per la squadra azzurra, costretta per due volte allo stop covid e che solo domenica 6 marzo tornerà in campo per affrontare la Virtus Segafredo Bologna per poi recuperare il match contro la Vanoli Cremona. I giorni di riposo garantiranno il recupero fisico, ma soprattutto il riequilibrio tecnico-tattico ad un roster già rivoluzionato, chiamato a fronteggiare infortuni, addii e assenze covid sin dalle prime giornate di campionato.

L'ingresso di Luca Vitali potrebbe non essere l'ultimo nelle porte girevoli del Napoli Basket. Da rumors Lorenzo Uglietti piace al Blu Basket Treviglio, quarta forza del girone verde di Serie A2. Coach Stefano Sacripanti non ha nascosto, al termine della gara vinta contro l'Allianz Trieste, la possibilità di un ingaggio per il reparto esterni. Napoli ha terminato i visti a disposizione per gli atleti extracomunitari e può puntare sul mercato italiano, ma anche su quello dei "già vistati", relativo ai giocatori che hanno iniziato l'avventura in Italia con altre squadre nella stagione 2021/2022.

I convocati azzurri per Islanda-Italia e Italia-Islanda

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#21 Matteo Imbrò (1994, 192, P/G, Nutribullet Treviso)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#20 Mattia Udom (1993, 200, A, Happy Casa Brindisi)

#34 Leonardo Totè (1997, 211, A/C, Fortitudo Kigili Bologna)

#50 Gabriele Procida (2002, 201, G/A, Fortitudo Kigili Bologna)