Pallanuoto, a Firenze capolavoro del Setterosa targato Silipo La squadra del CT napoletano batte in rimonta la Spagna mettendo in mostra le sue grandi qualità.

Il Setterosa è ancora in costruzione ma il lavoro di Carlo Silipo comincia a dare i primi frutti. Dopo un anno di collegiali e la prima sfida ufficiale persa in Russia, le azzurre si sono regalate uno scalpo d’eccezione come la Spagna. Nella seconda partita della World League, andata in scena alla piscina Goffredo Nannini di Bellariva a Firenze, davanti a 300 spettatori, il Setterosa ha fatto un capolavoro rimontando nel finale un pesante svantaggio. La squadra di Silipo, sotto 8-5 dopo all’intervallo, si è rimessa in partita con un parziale di 4-1 nel terzo periodo per poi giocare un ultimo quarto da applausi. Il vantaggio (10-9) di Marletta dura poco, infatti Elena Ruiz Barril riporta la Spagna in parità. A segnare la rete decisiva ci pensa ancora Marletta per l’11-10 che sarà anche il risultato finale dopo il brivido della traversa spagnola all’ultimo possesso. Vittoria importante per il processo di crescita della squadra che, essendo piena zeppa di ragazze giovani, fa ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti. LA World League è una manifestazione importante ma che serve soprattutto per fare esperimenti, ma a Budapest ci sarà il Mondiale e in quel contesto la squadra di Carlo Silipo potrà veramente testate di che pasta è fatta. Inoltre sarà l’anno anche degli Europei, dunque una doppia occasione per preparare il lungo cammino verso Parigi 2024 con altri due Mondiali tra il 2023 in Giappone e nel 2024 a Doha.

IL TABELLINO

Italia-Spagna 11-10

Italia: Teani, Tabani 1, Giustini 1, Cocchiere 1, Queirolo, Bettini, Repetto, Marletta 4 (1 rig), Emmolo 2, Palmieri, Galardi 1, Viacava 1, Banchelli. All. Silipo

Spagna: Jimenez Perez, Nouge Frigola, A. Espar Llaquet 5, Ortiz Munoz, Palacio Linde, A. Ruiz Barril, E. Ruiz Barril 4, Pena Carrasco, Gallinato Raffaele, Camus Amoros 1, Munoz Blazquez, Leiton Arrones, Terre Marti. All. Oca

Arbitri: Debreceni (Hun) e Polychronopoluos (Gre).

Note: parziali 4-4, 1-4, 4-1, 2-1. Delegato Hoepelman (Ned). Delle 16 convocate in collegiale rimangono in tribuna Ranalli, Sbruzzi e Condorelli. Nella Spagna inizia in porta il nuemro 13 Terre Marti. Nell'Italia in porta Teani nel primo e secondo tempo, Banchelli nel terzo e quarto. Superiorità numeriche: Italia 8/1 + un rigore realizzato da Marletta nel terzo tempo e Spagna 1/7. Spettatori 300

World League femminile 2021/22 – 1^ fase



Girone A: Grecia e Ungheria 3, Olanda 0

Girone B: Russia e Italia 3, Spagna 0



1 giornata - 25 gennaio



Girone A

GRECIA-UNGHERIA 15-14

Girone B

RUSSIA-ITALIA 11-5



2 giornata - 22 febbraio



Girone A

UNGHERIA-OLANDA 11-9

Girone B

ITALIA-SPAGNA 11-10



3 giornata - 15 marzo



Girone A

OLANDA-GRECIA

Girone B

SPAGNA-RUSSIA



Il regolamento della competizione spiegato dalla FIN:

Il torneo prevede due gironi da tre squadre e gare uniche; le vincenti di ciascun girone si qualificano direttamente alla semifinale della Final Six in programma dall’8 al 10 aprile; le seconde e terze disputano i quarti di finale incrociandosi. Al termine della Final Six le prime tre classificate più la nazione ospite si qualificano alla Super Final, prevista dal 12 al 17 luglio in sede da definire.

Foto Giorgio Scala / DBM, ufficio stampa FIN