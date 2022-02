Napoli - Barcellona, è tutto pronto per la notte delle stelle Spalletti: "Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso". Di Lorenzo: "Sono a disposizione"

Notte magica al “Maradona”, che fa rima con Napoli – Barcellona. Domani, alle 21, il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Si riparte dall'1-1 maturato al “Camp Nou” e, ora che il gol fuori casa non vale più doppio, non ci sono calcoli da fare: chi vince andrà avanti; bisogna vincere per passare il turno. Spalletti è pronto a giocarsela a viso aperto: “In generale chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Bisognerà rischiare, comandare, altrimenti si diventa passeggeri di una squadra che comanda. Ci sarà da far vedere subito le nostre intenzioni, altrimenti saremo costretti a giocare abbassandoci”.

Recuperato Insigne, in porta toccherà a Meret. Si preannuncia una gara equilibrata, da tripla: “Non c'è favorito, questa partita porterà all'eliminazione una delle più forti della competizione, poco ma sicuro. Tutte e due punteranno a non andare ai supplementari. A Cagliari c'è stata più fame di salvezza che di scudetto, vediamo domani; vediamo ora se queste gare da sogno sono quelle che aspettiamo dal primo pallone toccato da bambini”.

Ci sarà pure Di Lorenzo, dopo lo spavento e il dolore rimediato a Cagliari: “Sto bene, è stato un colpo importante quello che ho subito, ma sono a disposizione e pronto per giocare. Dovremo fare la partita, dobbiamo vincere". La parola sta per passare al campo.