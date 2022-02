Italrugby, il napoletano Fusco in panchina contro l'Irlanda Il mediano di mischia potrà essere utilizzato a gara in corso e totalizzare la sua quarta presenza.

L’Italrugby è pronta per la terza partita del Sei Nazioni 2022. Domenica 27 febbraio alle 16:00 all’Aviva Stadium di Dublino gli azzurri sfideranno la forte Irlanda nell’ennesimo match in cui provare a mettere fine ad una striscia di sconfitte che dura ormai da troppo tempo. Kieran Crowley ha comunicato la formazione che scenderà in campo dall’inizio di cui non fa parte l’unico campano del gruppo, il napoletano Alessandro Fusco. Per lui seconda panchina nel torneo dopo l’esordio nella parte finale della gara interna contro l’Inghilterra. Anche contro l’Irlanda ci dovrebbe essere spazio per il talento cresciuto all’Amatori Napoli che va a caccia del quarto caps in azzurro.

“Abbiamo preparato il prossimo incontro focalizzandoci sugli aspetti del gioco che non ci hanno soddisfatto nelle prime due partite” ha spiegato coach Crowley in conferenza stampa. “Affrontiamo il prossimo impegno con energia e voglia di migliorarci. Sarà una partita dura dal punto di vista fisico contro una delle squadre più forti al mondo”.

Questa la squadra che scenderà in campo contro l’Irlanda:

15 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 32 caps)

14 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 1 cap)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 10 caps)

12 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 2 caps)

11 Montanna IOANE (Benetton Rugby, 11 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 15 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 11 caps)

8 Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 2 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 12 caps) – capitano

6 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 3 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 27 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 17 caps)

3 Pietro CECCARELLI (Brive, 18 caps)

2 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 10 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 17 caps)

A disposizione:

16 Epalahame FAIVA (Benetton Rugby, 3 caps)

17 Ivan NEMER (Benetton Rugby, 4 caps)

18 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 23 caps)

19 David SISI (Zebre Parma, 18 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 1 cap)

21 Braam STEYN (Benetton Rugby, 47 caps)

22 Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 3 caps)

23 Marco ZANON (Benetton Rugby, 9 caps)

Questo il calendario delle partite dell’Italia:

I giornata – 06.02.22 – Parigi, Stade de France – Ore 16 CET

Francia v Italia 37-10

II giornata – 13.02.22 – Roma, Stadio Olimpico – Ore 16 CET

Italia v Inghilterra 0-33

III giornata – 27.02.22 – Dublino, Aviva Stadium – Ore 16 CET

Irlanda v Italia

IV giornata – 12.03.22 – Roma, Stadio Olimpico – Ore 15.15 CET

Italia v Scozia

V giornata – 19.03.22 – Cardiff, Principality Stadium – Ore 15.15 CET

Galles v Italia