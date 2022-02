Napoli, nuova chance primato. Pari per Milan e Inter Alla squadra di Spalletti tocca il rilancio immediato in campionato dopo il pari di Cagliari

Il Milan va in vantaggio, ma l'Udinese impatta nella ripresa per il secondo pari consecutivo dei rossoneri. L'Inter non sa più vincere (0-0 col Genoa) e non va a segno per la seconda gara di fila. Riecco la chance del primato per il Napoli. Domani, con calcio d'inizio alle 20.50 (cinque minuti di ritardo per solidarietà all'Ucraina e il messaggio di pace su tutti i campi), gli azzurri saranno ospiti della Lazio.

Sfida agli ex, Maurizio Sarri ed Elseid Hysaj. L'esterno difensivo albanese dovrebbe scendere in campo dal primo minuto per l'undici che sarà proposto contro il Napoli, chiamato al rilancio dopo aver detto addio all'Europa League già ai playoff seppur contro il Barcellona, dominante al "Maradona" nel secondo atto del doppio confronto.

Fuori dalla competizione continentale e dalla Coppa Italia, alla squadra di Luciano Spalletti tocca il rilancio immediato nel campionato dopo il pareggio di Cagliari. Il tecnico di Certaldo dovrebbe riproporre il modulo 4-2-3-1 con David Ospina al rientro e confermato per la A e classico pacchetto difensivo. Diego Demme farà nuovamente coppia con Fabian Ruiz e c'è Matteo Politano, a bersaglio nel finale di gara con il Barça, pronto alla continuità e a dare il suo contributo anche all'Olimpico. Victor Osimhen non è al top della condizione: il nigeriano è al servizio del gruppo e va oltre i problemi fisici. L'ex Lille è a disposizione con Dries Mertens carta valida per la staffetta in attacco con Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne nel reparto offensivo.