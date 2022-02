Napoli City Half Marathon, Crippa stravince disintegrando il primato italiano Sulle strade partenopee l'azzurro si è esaltato scendendo sotto l'ora dimostrando una grande forma.

Che sarebbe stata una giornata speciale si era capito dalla lista degli iscritti alla Napoli City Half Marathon riscaldata dal classico sole che ha regalato condizioni perfette. I tanti appassionati di podismo -circa 4000 i partencipanti- non vedevano l’ora di seguire dal vivo Yeman Crippa correre sulle strade partenopee e l’azzurro non ha deluso le attese disintegrando il primato italiano.

Dopo la preparazione in Kenya ha scelto Napoli come prima gara per testare la condizione. Il risultato è stato strepitoso. Per lui netta vittoria correndo addirittura sotto l’ora in 59:26, secondo europeo a riuscirci dopo lo svizzero Wanders che vanta il primato in 59:13 ed oggi ha concluso al sesto posto in 1h00:28. Crippa ha vinto davanti ai keniani Joshua Belet e Josphat Kipkemboi che hanno chiuso rispettivamente in 59:28 e 59:32 la propria mezza maratona. Da segnalare anche la vittoria nella prova femminile della keniana Gladys Chepkirui in 1h08:9 davanti all’etiope Ftaw Zeray Bezhabh (1h09:36) e all’azzurra Sofiia Yaremchuk (1h10:13)