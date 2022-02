Pallanuoto, A1: il Posillipo espugna Roma e fa un passo verso la salvezza I napoletani si sono imposti per 9-7 giocando bene per tre quarti di gara.

l Posillipo espugna Roma imponendosi per 9-7 contro la Lazio e portando a casa punti pesantissimi in ottica salvezza. Match non facile gli uomini di Brancaccio che sono stati bravi nell’approccio entrando col piglio gusto e mettendo la sfida in discesa nei primi due periodi chiusi avanti 5-1. Vantaggio prezioso difeso negli ultimi due periodi e in particolare nel quarto finale quando la Lazio ha trovato continuità offensiva rifacendosi sotto. Il 9-7 finale vale tre punti fondamentali.

“È stata una vittoria importantissima e devo fare i complimenti ai miei ragazzi” ha spiegato coach Brancaccio a fine gara. “Non era per nulla facile e, dopo aver gestito molto bene la gara per tre quarti, nel finale abbiamo pagato fisicamente la settimana turbolenta di preparazione alla partita, con l’assenza di un elemento importante della nostra squadra, e con Abramson che è sceso in acqua praticamente senza essersi mai potuto allenare. La Lazio è stata brava a crederci fino alla fine, ma la nostra vittoria è stata meritata”.

S.S.Lazio Nuoto – C.N.Posillipo 7-9 (0-2;1-3;2-2;4-2)

S.S. Lazio Nuoto : M. Rossa,M. Ferrante,B.Plumpton, J.Gambin, A.Vitale 1, L.Marini, D.Caponero, V.Paskovic 3, M.Leporale 1, S.Augusti, L.Checchini 2, A.Nenni, M.Serra. All.C.Sebastianutti

C.N.Posillipo : L.Lindstrom, D.Iodice , M.Lanfranco, Abramson 3, A.Picca 1,E.Aiello, L.Briganti, D.Varavallo, M.Di Martire 2, A. Scalzone, N.Radonjic 1, P.Saccoia 2, R.Spinelli. All. R.Brancaccio

Arbitri: Brasiliano-Carmignani, Delegato Fin : Melis

Superiorità :3/9, 3/10

Rigori: 0/0, 1/1