Basket, Serie B: PSA ko a Ragusa, Pozzuoli batte Forio dopo due overtime Coach Origlio: "Purtroppo in trasferta non riusciamo ad esprimerci con continuità"

La Virtus Kleb Ragusa domina nella ripresa contro la Partenope Sant'Antimo: finale di 90-70 per la squadra siciliana contro la PSA di coach Agostino Origlio: "Siamo crollati dal punto di vista fisico e mentale, mai capaci di rientrare e questo è grave perché significa non essere stati all’altezza della stagione. - ha spiegato il tecnico della Partenope - Purtroppo in trasferta non riusciamo ad esprimerci con continuità, ci è mancata la lucidità e Ragusa ci è letteralmente passata sopra". Vittoria di un punto, invece, per la Virtus Bava Pozzuoli contro Forio: finale di 91-90 per i ragazzi di coach Alessandro Tagliaferri.

Serie B - Girone D

Ventunesima Giornata

Virtus Kleb Ragusa - Geko PSA Sant’Antimo 90-70

Parziali: 23-25, 26-23, 19-11, 22-11

Ragusa: Picarelli 22 (5/7, 3/3), Da Campo 14 (3/4, 2/3), Sorrentino 14 (3/4, 2/6), Chessari 13 (3/6, 1/2), Ianelli 10 (4/7, 0/0), Rotondo 8 (4/14, 0/0), Stefanini 7 (1/2, 1/1), Canzonieri 2 (1/3, 0/1), Ugochukwu, Salafia, Incremona, Festinese. All. Bocchino.

Sant’Antimo: Maggio 18 (3/5, 4/11), Cantone 17 (6/13, 1/4), Cena 12 (4/7, 0/1), Coviello 7 (1/7, 1/3), Anaekwe 7 (3/9, 0/0), Buono 6 (2/6, 0/5), Verazzo 2 (1/2, 0/0), Battaglia 1 (0/0, 0/2), Ochoa, Puca. All. Origlio.

Virtus Bava Pozzuoli - Forio Basket 91-90

Parziali: 14-17, 23-13, 12-23, 17-13, 25-24

Pozzuoli: Potì 29 (5/7, 5/8), Gallo 18 (4/9, 1/4), Gaye 12 (5/6, 0/2), Murabito 11 (5/8, 0/10), Mehmedoviq 11 (4/8, 1/2), Thiam 7 (3/3, 0/0), Cagnacci 3 (0/1, 1/2), Longobardi (0/0, 0/2), Caresta (0/0, 0/3), Sequani.

Forio: Hadzic 28 (8/16, 2/6), Grilli 19 (3/6, 3/11), Orsini 14 (3/8, 1/5), Milosevic 11 (4/10, 1/5), Caceres 10 (4/7, 0/0), Antonaci 4 (2/5, 0/0), Ciarpella 4 (0/0, 1/3), Nafea, Iannello (0/1, 0/0), Capezza.