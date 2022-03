Napoli-Milan, "Maradona" da tutto esaurito per il big match Corsa al biglietto sin dai primi minuti della prevendita. Ore di riposo per gli azzurri

Nemmeno il tempo di archiviare il colpaccio all'Olimpico, è stata caccia al biglietto e con tagliandi polverizzati in tre ore: già numeri record per la passione azzurra verso il big match con il Milan. Il Napoli riparte anche dalla carica emotiva generata dal mancino di Fabian Ruiz: una conclusione che ha cambiato la prospettiva dei partenopei. Nulla sarebbe stato compromesso dal pari, firmato da Pedro, in risposta al primo vantaggio siglato da Lorenzo Insigne, ma il gol dell'andaluso vale come un segnale al campionato. Il Napoli c'è: sogna in grande, non si pone limiti, sa soffrire e nella costruzione del cammino dovrà trovare la forza per sfruttare ancor meglio quanto crea nel corso delle gare. Fabian Ruiz ha piazzato il colpo da tre punti, ora la squadra di Luciano Spalletti pone lo sguardo sul Milan. Sarà settimana piena di lavoro per gli azzurri con i rossoneri impegnati questa sera nel derby con l'Inter, l'altra rivale Scudetto, il primo atto del doppio confronto nella semifinale di Coppa Italia. Il Napoli ha un solo obiettivo da qui a fine maggio: il massimo in campionato per punti a disposizione e da conquistare certificando la posizione Champions e sognando lo Scudetto. La risposta emotiva è arrivata nel migliore dei modi e al "Maradona" sarà scritto probabilmente un capitolo decisivo nei giochi Scudetto. Sono ore di riposo per il Napoli, che domani metterà davvero nel mirino il Milan salutando i ritmi serrati vissuti tra Italia ed Europa.