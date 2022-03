Pallanuoto, Settebello: Di Martire e Lanfranco convocati per lo stage in azzurro Dal 14 al 16 marzo a Genova i due atleti del Posillipo si alleneranno agli ordini di Campagna.

Il lavoro di Sandro Campagna per costruire un Settebello nuovamente vincente prosegue senza soste. Dopo il doppio appuntamento in World League, dove anche per colpa del Covid si sono già visti all’opera diversi giovani interessanti, dal 14 al 16 marzo è in programma un monitoraggio dei giocatori d’interesse nazionale. Appuntamento a Genova, presso la piscina Lago Figoi, per il terzo appuntamento di questo interessante progetto tecnico a cui prenderanno parte anche Massimo di Martire, che con la calottina del Settebello ha già giocato e segnato, e Julien Lanfranco del Posillipo. Per i due napoletani tre giornate importanti per far vedere a Campagna quello che sono capaci di fare. Il 2022 sarà un anno importantissimo per il Settebello che si ritroverà a giocare il Mondiale di Budapest e poi l’Europeo in Croazia, con il torneo continentale che potrebbe essere anche l’occasione per vedere all’opera qualche volto nuovo e soprattutto molto giovane.

Di seguito i 20 convocati del CT Campagna: Francesco Cassia, Francesco Condemi e Filippo Ferrero (CC Ortgiia), Massimo Di Martire e Julien Lanfranco (CN Posillipo), Tommaso Gianazza (AN Brescia), Niccolò Gambacciani e Pierre Pellegrini (Genova Quinto), Michele Mezzarobba e Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Alessandro Carnesecchi (RN Florentia), Simone Santini (RN Salerno), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Andrea Patchaliev (RN Savona), Matteo Spione (Roma Nuoto), Mario Del Basso, Luca Marziali e Davide Occhione (Telimar Palermo). Nello staff, con il cittì Campagna, l'assistente Amedeo Pomilio, il video analista Paolo Balardini, il preparatore dei portieri Goran Volarevic.