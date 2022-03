Napoli-Milan, Osimhen vuole sbloccarsi con le big L'attaccante cerca l'acuto con i top-team della Serie A

Si riparte da Castel Volturno. Ripresa nel centro tecnico per il Napoli dopo la vittoria con la Lazio e con lo sguardo rivolto alla sfida Scudetto con il Milan. I rossoneri sono reduci da tre pareggi consecutivi: ieri sera risultato di 0-0 nel primo atto della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Ore in più di riposo nella gestione per Luciano Spalletti, rientrato nel quartier generale con la certezza del carattere mostrato nella vittoria all'Olimpico. Avanti con Lorenzo Insigne, protagonista con gol e assist, e capaci di tener botta sul pari firmato da Pedro nei minuti finali per poi siglare il nuovo vantaggio con Fabian Ruiz: l'entusiasmo generato dal colpo dell'andaluso nel recupero vale tantissimo per la squadra e per la piazza.

La sintesi dell'euforia è nel sold-out già garantito per il “Diego Armando Maradona”. Napoli e Milan vivranno la supersfida con l'impianto sportivo di Fuorigrotta da tutto esaurito. Gli azzurri puntano sulla forza di Victor Osimhen, ancora a caccia del gol pesante contro le big. Il nigeriano sta stringendo i denti nell'ultima fase, condizionata da una forma fisica non al top, ma la sua presenza è risultata decisiva come nel finale del match di Cagliari in cui è arrivata la stoccata del pari. Ora Osimhen cerca l'acuto in una supersfida dopo tante reti preziose con le medio-piccole del torneo.