Italrugby, Fusco convocato per le sfide con Scozia e Galles Il napoletano andrà a caccia del quinto caps in azzurro, il terzo nel Sei Nazioni 2022.

Dopo le prime tre partite del Sei Nazioni 2022 l’Italrugby è ancora a secco di vittorie. Troppo forti Francia, Inghilterra e Irlanda per i ragazzi di Kieran Crowley che ha comunicato i convocati per le ultime due sfide, quelle di sabato 12 marzo a all’Olimpico di Roma contro la Scozia e il 19 al Principality Stadium di Cardiff contro il Galles. Il neo CT azzurro ha confermato tra i convocati il napoletano Alessandro Fusco, mediano di mischia in forza alle Zebre cresciuto all’Amatori Napoli. Il campano va a caccia del quinto caps in azzurro dopo aver raccolto i primi due nell’Autumn Nations Cup a novembre e contro Inghilterra e Irlanda nel Sei Nazioni.

Questo l’elenco dei giocatori convocati:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 19 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 18 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 5 caps)

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 24 caps)

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 13 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Parma, 16 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma, 40 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, esordiente)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 16 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 18 caps)

Marco FUSER (Newcastle Falcons, 36 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 28 caps)

David SISI (Zebre Parma, 19 caps)

Terze Linee

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 3 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 13 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 37 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 4 caps)

Braam STEYN (Benetton Rugby, 48 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 2 caps)

Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 13 caps)

Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 4 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 12 caps)

Mediani di Apertura

Giacomo DA RE (Benetton Rugby/FEMI-CZ Rovigo, esordiente)

Paolo GARBISI (Montpellier, 16 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 3 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 11 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 10 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 2 caps)

Ange CAPUOZZO (Grenoble, esordiente)

Simone GESI (HBS Colorno, esordiente)

Montanna IOANE (Benetton Rugby, 12 caps)

Federico MORI (Bordeaux, 12 caps)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 33 caps)

Atleti non considerati per infortunio: Gianmarco Lucchesi (Benetton Rugby), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby), Luca Morisi (Benetton Rugby), Ratuva Tavuyara (Benetton Rugby), Riccardo Favretto (Benetton Rugby), Johan Meyer (Zebre Parma), Matteo Nocera (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma) Jake Polledri (Gloucester), Marco Riccioni (Saracens)

Questo il calendario delle partite dell’Italia:

I giornata – 06.02.22 – Parigi, Stade de France – Ore 16 CET

Francia v Italia 37-10

II giornata – 13.02.22 – Roma, Stadio Olimpico – Ore 16 CET

Italia v Inghilterra 0-33

III giornata – 27.02.22 – Dublino, Aviva Stadium – Ore 16 CET

Irlanda v Italia 57-6

IV giornata – 12.03.22 – Roma, Stadio Olimpico – Ore 15.15 CET

Italia v Scozia

V giornata – 19.03.22 – Cardiff, Principality Stadium – Ore 15.15 CET

Galles v Italia