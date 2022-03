Napoli, due trasferte per la ripartenza dopo la pausa nazionali Virtus Bologna e Vanoli Cremona le prossime avversarie della Gevi di coach Sacripanti

Due trasferte consecutive: riparte così il Napoli Basket dopo la pausa nazionali, la nuova sosta determinata dal calendario e non più dal covid, messo definitivamente alle spalle. Domenica la sfida contro la Virtus Bologna, mercoledì 9 ancora lontana dal PalaBarbuto con la gara in programma a Cremona con la Vanoli, recupero della ventesima giornata: due occasioni per la svolta, per allungare definitivamente sulla zona retrocessione e vivere con serenità il finale della regular season.

L'obiettivo estivo era chiaro: la salvezza il prima possibile per dare stabilità al progetto del club per poi giocarsi le chance playoff nelle ultime giornate, ma senza affanni. Il cammino fino a Natale aveva fatto sognare in grande con la possibilità di firmare in anticipo uno step societario, quello di figurare sin da subito tra le grandi, ma l'equilibrio del torneo e le difficoltà nel percorso (covid, infortuni e uscite dal roster a sorpresa come quella di Josh Mayo) hanno complicato i piani. Napoli ha avuto la forza di mandare in archivio tanti ostacoli e può vivere una prima parte di 2022 con gestione.