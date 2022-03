Napoli, riecco Anguissa e Lozano in gruppo: nuove risorse verso il Milan Orsato dirigerà la sfida Scudetto. La carica della Curva B: "La squadra ha onorato i colori"

Novità importanti dall'ultimo allenamento. Luciano Spalletti ritrova Frank Anguissa e Hirving Lozano verso il match con il Milan, la sfida Scudetto in programma domenica al "Diego Armando Maradona" con calcio d'inizio alle 20.45. Il centrocampista camerunense ha svolto la seduta con i compagni di squadra. L'esterno offensivo messicano ha sostenuto una fase personalizzata in palestra prima di raggiungere il gruppo sul terreno di gioco del centro tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri hanno sviluppato torello, una partitina a campo ridotto con l'esercitazione tecnica finale. Solo differenziato per Axel Tuanzebe, ancora distante dalla condizione utile per tornare in gruppo. Kevin Malcuit ha svolto terapie e lavoro in palestra. Cresce l'entusiasmo per il big match con il "Maradona" che sarà tutto esaurito.

La Curva B ha sottolineato la grande attesa per la sfida con i rossoneri con una nota. "È giunto il tempo di serrare i ranghi e tornare quelli di un tempo, niente più di Napoli-Milan può riportare nel nostro animo quelle antiche suggestioni, quelle ce ha fatto sì che generazioni di figli di Partenope si legassero indissolubilmente ai quei due colori. - si legge nel comunicato - Ostentiamoli con orgoglio quei colori, come è stato in quel tempo di magica epopea. Rendiamo omaggio al valore tecnico e morale di una squadra che, nonostante le difficoltà fisiche e la quasi totale assenza di supporto da stadio per le vicissitudini che sappiamo, ha onorato al meglio quei sacri colori che decorano le nostre consunte bandiere. Domenica sera è il tempo del ritorno all'antico, del ritorno alle origini, è il tempo di sciarpe tese, del "in alto i cori" e delle bandiere al vento. Napoli vestiti d'azzurro e sii bella più che mai. Tutti con la sciarpa".

L'arbitro - Sarà Daniele Orsato di Schio a dirigere Napoli-Milan. Il fischietto veneto sarà coadiuvato dagli assistenti, Fabiano Preti di Mantova e Alessandro Giallatini di Roma 2 e con Giacomo Camplone di Pescara quarto ufficiale. Al VAR ci sarà la coppia composta da Paolo Valeri di Roma 2 e Mauro Vivenzi di Brescia. In stagione Orsato ha diretto Napoli-Lazio, terminata con il risultato di 4-0 il 28 novembre scorso per gli uomini di Spalletti.