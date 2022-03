Napoli Basket, Totè: "Qui c'è un progetto ambizioso" Il nuovo cestista azzurro: " L'obiettivo è quello di esplodere definitivamente qui a Napoli"

Ripartenza con una nuova pedina. Leonardo Totè è stato presentato ufficialmente dal Napoli Basket. Pronto per la nuova avventura con la voglia di dimostrare subito qualità e sacrificio per la causa: il lungo veneto esordirà domenica a Bologna contro la Virtus. In conferenza, accompagnato dal presidente Federico Grassi e dal coach, Stefano Sacripanti, il giocatore si è detto carico per il finale di stagione, che Napoli vuole vivere con ruolo da protagonista in Serie A: "Ho abbracciato il progetto di Napoli per l'ultima fase di questo campionato e per la prossima annata perché è un progetto molto ambizioso. - ha spiegato Totè - Napoli è una società in crescita continua e lo si vede anche dal tipo di campionato che sta vivendo. L'obiettivo è quello di esplodere definitivamente qui a Napoli perché ci sono tutti i presupposti per farlo". "Andiamo ad affrontare le prossime tre gare, molto importanti per la squadra. - ha aggiunto Sacripanti - È importante che si cali in questo nuovo ruolo con questa nuova veste. Dobbiamo dare un altro strappo alla nostra classifica per poter andare avanti".

Foto: ufficio stampa Napoli Basket