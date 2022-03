Napoli, Maradona in campo con gli azzurri per la supersfida con il Milan Spalletti, premiato come allenatore del mese di febbraio, ha già scelto l'undici iniziale

Al “Mardona”, nel ricordo indelebile di Maradona. Napoli – Milan è ormai alle porte e la squadra di Spalletti, premiato come allenatore del mese di febbraio, la affronterà indossando una maglia celebrativa. La partita che può valere lo scudetto, Insigne e compagni la giocheranno con una “Maradona Game” di colore rosso con bordi azzurri. L'impronta digitale del Diez, il suo volto stilizzato; Maradona sarà con il suo Napoli in una partita che ha sempre avuto un sapore speciale regalando sfide epiche dalle emozioni alterne. La storia si ripete e anche il cuore può e deve fare la differenza, come quello del fuoriclasse argentino, che pulsava all'impazzata per il popolo partenopeo.

Intanto, le lancette dell'orologio corrono, veloci, verso le 20,45 di domenica: si accomoderanno in panchina Anguissa e Lozano, recuperati in tempo utile per il big match, ma, ovviamente, non ancora al top della forma. In ogni caso, il centrocampista camerunense e l'attaccante messicano saranno due frecce in più, all'occorrenza, all'arco del tecnico di Certaldo. La formazione, allenamento dopo allenamento a Castel Volturno, appare più che mai annunciata. Da giorni è evidente che ci sarà un solo cambio dall'inizio rispetto all'undici opposto alla Lazio: Lobotka al posto di Demme, a centrocampo, al posto di Fabián Ruiz che, intanto, tiene il Napoli col fiato sospeso per il rinnovo del contratto: si teme un Insigne bis anche se c'è ancora tempo per negoziare il prolungamento del vincolo in scadenza nel giugno 2023.