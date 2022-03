Scherma, CDM spada: Cuomo subito out a Budapest In Ungheria il napoletano è stato eliminato dall'iberico Bargues.

Dopo la vittoria di Sochi in Russia nella tappa di Coppa del Mondo di spada, Valerio Cuomo ha vissuto una giornata amara in Ungheria. Nel Grand Prix FIE a Budapest il campano non è riuscito a centrare l’accesso al tabellone dei migliori 64.

Cuomo ha fatto bene nella fase a gironi dove ha collezionato cinque successi e una sola sconfitta. Risultati che gli hanno permesso di accedere al turno dei 128 dove ha sfidato il kazako Dmitriy Alexanin superandolo per 15-2. Vittoria ampissima che gli ha permesso di sfidare l’iberico Bargues, avversario che è riuscito a mettere subito in difficoltà il napoletano che ha ceduto per 15-11.

Una vera e proprio doccia fredda, l’obiettivo minimo era quello di entrare nel tabellone dei migliori 64 per poi provare ad andare a caccia di punti importanti nel ranking mondiale, proprio per evitare la giornata di qualificazione che può riservare sempre tante sorprese. Out Cuomo, sono sette gli azzurri che hanno conquistato l’accesso al tabellone principale dove erano già qualificati Andrea Santarelli, Federico Vismara e Gabriele Cimini.

GP FIE SPADA - PROVA MASCHILE INDIVIDUALE - Budapest (Hun), 4 marzo 2022

Tabellone dei 64

Gaetani (ITA) - Cimini (ITA)

Vismara (ITA) - Keszthelyi (Hun)

Santarelli (ITA) - Dabija (Rou)

Paolini (ITA) - Mahringer (Aut)

Diliberto (ITA) - Allegre (Fra)

Tagliariol (ITA) - Borel (Fra)



Tabellone preliminare dei 64

Beskin (Isr) b. Di Veroli (ITA) 15-7

Diliberto (ITA) b. Antkiewicz (Pol) 15-12

Gaetani (ITA) b. Yoo (Usa) 15-6

Bargues (Esp) b. Cuomo (ITA) 15-11

Paolini (ITA) b. Garozzo (ITA) 15-13

Tagliariol (ITA) b. Herzberg (Ger) 13-12



Tabellone preliminare dei 128

Di Veroli (ITA) b. Kweon (Kor) 15-12

Diliberto (ITA) b. Kulcsar (Hun) 15-11

Gaetani (ITA) b. Rong (Can) 15-8

Cuomo (ITA) b. Alexanin (Kaz) 15-2

Garozzo (ITA) b. Balcar (Cze) 15-7

Paolini (ITA) b. Navarro (Esp) 15-14

Nycz (Pol) b. Buzzacchino (ITA) 15-11

Tagliariol b. Bodoczi (Ger) 15-8



Tabellone preliminare dei 256

Tagliariol (ITA) b. Van Nunen (Ned) 15-9



Fase a gironi

Enrico Garozzo: 4 vittorie, 2 sconfitte

Valerio Cuomo: 5 vittorie, 1 sconfitta

Davide Di Veroli: 5 vittorie, 1 sconfitta

Matteo Tagliariol: 3 vittorie, 3 sconfitte

Giacomo Paolini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Gianpaolo Buzzacchino: 5 vittorie, 1 sconfitta

Giulio Gaetani: 4 vittorie, 2 sconfitte

Luca Diliberto: 4 vittorie, 2 sconfitte



Classifica (271): 65. Davide Di Veroli (ITA), 67. Valerio Cuomo (ITA), 86. Enrico Garozzo (ITA), 101. Gianpaolo Buzzacchino (ITA)