Pallanuoto, A1: il Posillipo cede nel finale contro il Quinto Sconfitta amara per i partenopei guidati dal solito Di Martire autore di tre reti.

Ko interno per il Posillino che alla Felice Scandone di Napoli è stato superato per 13-11 dal Quinto. Una sconfitta che ha lasciato tanto amaro in bocca ai partenopei che avevano giocato alla pari i primi due periodi andando all’intervallo sul 5-5. Grazie ai gol del solito Di Martire, tre marcature per lui, di Abramson e Radonjic, entrambi con due realizzazioni, c’è stata partita fino alla fine. Sul 10-10 Quinto ha trovato lo scatto decisivo con un nuovo doppio vantaggio a cui ha risposto Briganti, ma Nora ha chiuso i giochi fissando il risultaato sul 13-11. Un peccato per il Posillipo che ha giocato una buona gara ma ha pagato a caro prezzo il quattro su dodici in superiorità numerica. “Nonostante la buona partenza dove siamo stati più volte in vantaggio –ha spiegato coach Brancaccio- abbiamo sbagliato troppo ad inizio partita in superiorità numerica. I gol subiti nel finale dei due tempi centrali ci hanno tagliato le gambe. Abbiamo iniziato molto male l’ultimo quarto, poi siamo stati bravi a reagire trovando la parità. Ci è mancato, però, nel finale, lo spunto giusto per ottenere un risultato positivo. Siamo venuti meno nel momento decisivo ed abbiamo concesso troppi gol -conclude. Un vero peccato”.

C.N.Posillipo-SC Quinto 11-13 (2-2;3-3;2-3;4-5)

C.N.Posillipo: L. Lindstrom, D. Iodice, M. Lanfranco, T. Abramson 2, A. Picca 1, E. Aiello, L. Briganti 1, J. Lanfranco 1, M. Di Martire 3, A. Scalzone, N. Radonjic 2, P. Saccoia 1, R. Spinelli. All. R. Brancaccio.

Quinto: P.Pellegrini, N.Gambacciani 1, A.Di Somma, S.Villa, F.Panerai, R.Ravina 2, A.Fracas 1, A.Nora 1, N.Figari 3, L.Bittarello, M.Gitto 3, M.Guidi 2, R.Valle All.Del Galdo

Arbitri: Lo Dico-D’Antoni, Delegato Fin : Pascucci

Superiorità :4/12, 6/8

Rigori: 3/3, 1/1

Usciti per Falli: Villa, Di Martire, Figari, Gitto.