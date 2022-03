Napoli-Milan, alle 20.45 la sfida Scudetto: le novità nell'undici azzurro Convocati Anguissa e Lozano. Alle 17.45 l'apertura dello stadio "Maradona"

L'occasione Scudetto: il Napoli vuole vivere una serata da favola nella giornata utile per certificare il ruolo, costruito in avvio di campionato, condizionato dai tanti piccoli e grandi problemi nella fase centrale del torneo, e ripreso con forza mettendo da parte gli ostacoli nel percorso. Alle 20.45 sarà sfida con il Milan in un “Maradona” da tutto esaurito. Si preannuncia una scenografia da sogno nell'impianto sportivo di Fuorigrotta. Victor Osimhen andrà a caccia del primo gol pesante in un notte Scudetto. Il nigeriano è stato protagonista e vuole regalarsi anche un match da leader indiscusso trascinando il Napoli nella prova più difficile contro i rossoneri, reduci da due pareggi in campionato e con il terzo consecutivo arrivato nel derby di Coppa Italia.

Tra i convocati azzurri ci sono Frank Anguissa e Hirving Lozano, ma l'undici proposto all'Olimpico, nella vittoria contro la Lazio, sarà confermato ad eccezione di Stanislav Lobotka, che torna titolare al posto di Diego Demme. Il classico 4-2-3-1 di Luciano Spalletti contro il Milan, che dà fiducia a Olivier Giroud con Ante Rebic in panchina. Stefano Pioli ha perso Alessio Romagnoli ed è ancora privo di Zlatan Ibrahimovic. Ultime ore prima dell'apertura del “Maradona”, fissata per le 17.45. Il club azzurro ha invitato i tifosi ad anticipare l'orario di arrivo allo stadio per la supersfida Scudetto.